Chukwueze e il video che può costargli caro | il Milan pronto a sostituirlo? | Guarda

Chukwueze e il video che può costargli caro: il Milan pronto a sostituirlo?

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Era chiamato a un super inizio di campionato, dopo un finale di stagione (quella scorsa) in crescendo. Le grandi premesse però non sono state rispettate e Samuel, arrivato la scorsa estate dal Villarreal nell'entusiasmo di diversi tifosi rossoneri, non è mai sbocciato. Il suo ingresso nel finale a Firenze, al posto di un arrabbiatissimo Cristian Pulisic sul 2-1 per la Viola, che si è diretto a Fonseca con un doppio “perché (mi hai tolto, ndr)?”, è stato positivo e il calciatore ha sfiorato il gol a giro. Poi, però, l'incursione dalla destra con tentativo a girare col mancino è stata del tutto comica. Il pallone è infatti finito in fallo laterale e l'ex Villarreal ha potuto solo disperarsi. Intanto, secondo Calciomercato.com, proprio “Chukwu” potrebbe lasciare i rossoneri nella finestra di mercato di gennaio.