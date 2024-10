Chi è Jake La Furia, nuovo giudice di X Factor: carriera, vita privata e news sul rapper milanese (Di lunedì 7 ottobre 2024) Chi è Jake La Furia? Questo nome è ben noto nel mondo del rap italiano e ora, grazie al suo nuovo ruolo di giudice a X Factor, anche i profani dell’Hip Hop stanno imparando a conoscerlo. Francesco Vigorelli, in arte Jake La Furia, è un rapper e conduttore radiofonico milanese che ha conquistato la scena musicale con numerosi successi. Dalla sua esperienza con i Club Dogo, fino alla carriera da solista e alle recenti avventure nel mondo radiofonico, Jake si è affermato come una delle personalità più influenti nel panorama musicale italiano. Scopriamo insieme la sua carriera e qualche dettaglio sulla sua vita privata. Jake La Furia biografia e carriera tra graffiti e rap Jake La Furia, pseudonimo di Francesco Vigorelli, è nato a Milano il 25 febbraio 1979, e ha oggi 45 anni. E’ alto circa 168 cm e pesa circa 100 chili. Urbanpost.it - Chi è Jake La Furia, nuovo giudice di X Factor: carriera, vita privata e news sul rapper milanese Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Chi èLa? Questo nome è ben noto nel mondo del rap italiano e ora, grazie al suoruolo dia X, anche i profani dell’Hip Hop stanno imparando a conoscerlo. Francesco Vigorelli, in arteLa, è une conduttore radiofonicoche ha conquistato la scena musicale con numerosi successi. Dalla sua esperienza con i Club Dogo, fino allada solista e alle recenti avventure nel mondo radiofonico,si è affermato come una delle personalità più influenti nel panorama musicale italiano. Scopriamo insieme la suae qualche dettaglio sulla suaLabiografia etra graffiti e rapLa, pseudonimo di Francesco Vigorelli, è nato a Milano il 25 febbraio 1979, e ha oggi 45 anni. E’ alto circa 168 cm e pesa circa 100 chili.

