Brescia muore a 8 anni dopo un malore a scuola Inutile la corsa in ospedale | un anno fa il trapianto

Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Una tragedia immane ha sconvolto la comunità di. Catalina aveva solo 8ed ha perso la vita aogni tentativo Ladovrebbe essere un ambiente dove i bambini e i ragazzi si sentono al sicuro dai pericoli del mondo. Il tema è delicato, soprattutto in alcune zone come gli Stati Uniti dove purtroppo è proprio all’interno degli istituti scolastici che avvengono alcuni degli omicidi di massa più sconvolgenti. In Italia, fortunatamente, questo non avviene, eppure nelle scorse ore anche in unadel nostro Paese è accaduta una tragedia: Catalina Gorovelli è morta.a 8un: vana lain(cityrumors.it / ansafoto)Aveva solo 8e, come tutti i suoi coetanei della zona, frequentava la seconda elementare a Lonato del Garda, il paese dove viveva.