Basket. Inizia bene la stagione del Galli

Arezzo, 07 ottobre 2024 – Parte bene la stagione della Polisportiva Galli. La formazione di coach Garcia ottiene una netta vittoria, superando La Spezia per 73-51. Partita ben giocata dalle padrone di casa che dopo i primi minuti con scarse percentuali al tiro, prendono in mano la partita allungando già all'intervallo. Nella ripresa arriva anche il massimo vantaggio (69-45), con la gara sempre in controllo. Prossima settimana la sfida sul campo di Empoli. San Giovanni Valdarno: Degiovanni, Rossini, Lazzaro, Cruz, Conde La Spezia: Granzotto, Templari, Guzzoni, D'Angelo, Diakhoumpa. Sono di Templari i primi tre punti della serata. Avvio di gara nel segno delle ospiti che con Diakhoumpa toccano l'1-7 Iniziale. Degiovanni e Conde svegliano la Polisportiva Galli che con Cruz e Rossini impatta a quota 10. Equilibrio che non cambia e alla prima pausa è 10-10.

Lanazione.it - Basket. Inizia bene la stagione del Galli

