Arezzo psicoterapeuta uccisa | c’è un sospettato svolta vicina

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Continua ad essere avvolta nel mistero la morte di Letizia Girolami, 72enne ritrovata senza vita con una profonda ferita alla testa in un campo vicino ad un casolare a Foiano della Chiana, in provincia di, dove viveva col marito. Ci sarebbe però una: il pm Angela Masiello e il procuratore Gianfederico Dito avrebbero fermato una persona, l’ex fidanzato della figlia della donna, sul quale ci sarebbero pesanti indizi di colpevolezza. Secondo quanto trapelato finora dalle indagini tra i due non ci sarebbe mai stato feeling, anzi, i rapporti sarebbero sempre stati molto tesi. In ogni caso saranno le indagini a fare maggiore chiarezza e stabilire chi è l’assassino. Com’è morta laLetizia Girolami? L’atroce delitto risale alla sera di sabato 5 ottobre, quando la donna è uscita nel pomeriggio ma non ha mai fatto ritorno a casa per cena.