Arezzo, psicoterapeuta trovata morta: fermato pakistano (Di lunedì 7 ottobre 2024) fermato nella notte per la morte di Letizia Girolami, trovata senza vita a Foiano della Chiana, un 38enne pachistano, ex fidanzato della figlia della donna Imolaoggi.it - Arezzo, psicoterapeuta trovata morta: fermato pakistano Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)nella notte per la morte di Letizia Girolami,senza vita a Foiano della Chiana, un 38enne pachistano, ex fidanzato della figlia della donna

Arezzo - 72enne trovata morta a Foiano della Chiana : fermato ex compagno della figlia - Il fermato sarebbe l’ex compagno della figlia della psicoterapeuta. È stata la ragazza a chiamare il Nue 112 e a far scattare le ricerche condotte dai vigili del fuoco. Secondo quanto ricostruito, il 38enne avrebbe colpito la vittima al volto con un bastone. È un 38enne l’uomo che nella notte, nel ... (Lapresse.it)

Letizia Girolami trovata morta in un campo - fermato l'ex fidanzato della figlia : il femminicidio «a causa di tensioni in famiglia» - Fermato nella notte per la morte di Letizia Girolami, 72 anni, trovata senza vita in un campo a Foiano della Chiana (Arezzo), un 38enne di origini pachistane, ex fidanzato della figlia della donna.... (Leggo.it)

Letizia Girolami - psicoterapeuta romana trovata morta a Foiano : fermato l'ex fidanzato della figlia. «L'ha colpita con un bastone dopo una lite» -  Letizia Girolami la donna scomparsa dalla sua casa di Foiano della Chiana nel pomeriggio di sabato 5 ottobre è stata ritrovata morta nelle campagne dell'Aretino che cirondano... (Ilmessaggero.it)

Letizia Girolami trovata morta in un campo, fermato l'ex fidanzato della figlia: il femminicidio «a causa di tensioni in famiglia» - Fermato nella notte per la morte di Letizia Girolami, 72 anni, trovata senza vita in un campo a Foiano della Chiana (Arezzo), un 38enne di origini pachistane, ex fidanzato della figlia della ... (leggo.it)

Letizia Girolami, psicoterapeuta romana trovata morta a Foiano: fermato l'ex fidanzato della figlia. «L'ha colpita con un bastone dopo una lite» - Fermato nella notte per la morte di Letizia un 38enne di origini ... all'altezza di un occhio, con un bastone trovato sul posto. Le indagini Le indagini sono partite dopo il ritrovamento del cadavere ... (ilmessaggero.it)

Trovata morta nell'Aretino, fermato l'ex fidanzato della figlia - Fermato nella notte per la morte di Letizia Girolami, 72 anni, trovata senza vita in un campo a Foiano della Chiana (Arezzo), un 38enne di origini pachistane, ex fidanzato della figlia della donna. (A ... (ansa.it)