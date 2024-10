Lanazione.it - Anche l'Università di Pisa nell'esperimento del Cern che potrebbe rivoluzionare la fisica

(Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 - “Il gruppo di, che comprende alcuni docenti dell’ateneo e personale della sezione didell'Istituto nazionale dinucleare, ha contribuito in modo essenziale a numerosi aspetti della costruzione del raffinato apparato sperimentale, in particolare negli ultimi anni realizzando il sistema elettronico di selezione e lettura dei moltissimi dati raccolti e contribuendo alla loro analisi”. Così Marco Sozzi, professore del dipartimento di, spiega come il nostro ateneo abbia dato un contributo fondamentaledelcheil mondo della. Al centro di tutto, infatti, ci sono le osservazioni su una rarissima forma di decadimento che avviene soltanto una volta ogni dieci miliardi di casi di una particella chiamata 'kaone' scoperta quasi 80 anni fa.