Amadeus, ma che combini? Il pubblico non ci casca: è tutta una recita per alzare gli ascolti flop? (Di lunedì 7 ottobre 2024) Amadeus, si sa, è un fuoriclasse ed è, soprattutto, un professionista intuitivo e lungimirante. Ad esempio, già ai tempi del suo primissimo Festival, ha capito l'importanza dei social, tant'è che i suoi Sanremo sono stati i più social in assoluto e hanno segnato un prima e un dopo. Così, utilizzando questa intuizione, potrebbe aver deciso di sollevare le sorti di Chissà chi è, il game che conduce sul Nove. Diciamolo subito: gli ascolti del suo (nuovo) programma, nato dalle ceneri de I soliti ignoti, non sono propriamente entusiasmanti. Certo, ci vuole tempo perché il pubblico si affezioni non tanto alla trasmissione in sé, che è pressocché identica a quella che andava in onda in Rai, ma al cambiamento di rete di Amadeus. Insomma, siamo solo all'inizio e c'è tutto il tempo per recuperare.

