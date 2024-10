A 11 anni dalla strage, studenti del "Marzolla" commemorano i migranti di Lampedusa (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lampedusa (AG) - Più di cinquecento studenti, provenienti da diverse scuole europee, aderenti al progetto "Porte d'Europa", hanno partecipato alla Giornata della memoria e dell'accoglienza, tenutasi il 3 ottobre, a Lampedusa, per ricordare il naufragio che, nel 2013, vide centinaia di immigrati Brindisireport.it - A 11 anni dalla strage, studenti del "Marzolla" commemorano i migranti di Lampedusa Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)(AG) - Più di cinquecento, provenienti da diverse scuole europee, aderenti al progetto "Porte d'Europa", hanno partecipato alla Giornata della memoria e dell'accoglienza, tenutasi il 3 ottobre, a, per ricordare il naufragio che, nel 2013, vide centinaia di immigrati

Migranti - 11 anni fa la strage di Lampedusa - 11 anni fa la strage di Lampedusa. Marcia sull’isola siciliana per la commemorazione dei 368 migranti morti nel naufragio avvenuto il 3 ottobre del 2013 e visitata anche da Papa Francesco. Servizio di Marino Galdiero The post Migranti, 11 anni fa la strage di Lampedusa first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Undici anni dopo il maxi naufragio di Lampedusa - inaugurato il Giardino dei giusti : è dedicato ai pescatori-soccorritori - Lo spazio di riflessione e memoria dedicato a chi, ovunque nel mondo, decide di soccorrere persone in difficoltà, anche a rischio della propria vita è stato inaugurato. Lampedusa, da ieri sera, ha il suo "Giardino dei giusti" dedicato ai pescatori-soccorritori La cerimonia è stata fatta nel... (Agrigentonotizie.it)

