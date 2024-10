7 ottobre: un anno di sangue e veleni a Gaza (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sono quasi 42mila persone le persone morte a Gaza in quasi un anno di guerra tra Israele e i miliziani palestinesi. I feriti circa 97mila. Secondo fonti militari israeliane, l’esercito si sta preparando ad espandere le operazioni di terra nella Striscia di Gaza in coincidenza con l’anniversario del 7 ottobre. Le evacuazioni imposte a Nuseirat 7 ottobre: un anno di sangue e veleni a Gaza L'Identità . Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sono quasi 42mila persone le persone morte ain quasi undi guerra tra Israele e i miliziani palestinesi. I feriti circa 97mila. Secondo fonti militari israeliane, l’esercito si sta preparando ad espandere le operazioni di terra nella Striscia diin coincidenza con l’anniversario del 7. Le evacuazioni imposte a Nuseirat 7: undiL'Identità .

