7 ottobre | Israele commemora il massacro non si fermano le bombe

(Di lunedì 7 ottobre 2024) La guerra imperversa su più fronti in Medioriente a un anno dal 7del 2023, quando Hamas guidò unnel sud diin un attacco via terra e via aria lanciato dalla Striscia di Gaza, uccidendo 1.200 persone, perlopiù civili, e prendendone in ostaggio altre 250. Diversezioni si sono avvicendate indalle prime ore del mattino fino a sera, ma anche in questa giornata i bombardamenti sono andati avanti, tanto da parte di– che è tornato a bombardare Beirut e ha annunciato di avere attaccato 120 obiettivi di Hezbollah con 100 caccia – quanto contro lo Stato ebraico: Hamas ha celebrato l’anniversario lanciando una raffica di razzi su Tel Aviv, sottolineando la sua resistenza dopo un anno di guerra e devastazione a Gaza; e anche Hezbollah ha lanciato razzi, contro la città di Haifa, nel nord di, ferendo secondo i media locali 10 persone.