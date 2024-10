Volley Bergamo 91, buona la prima: successo per 3-0 a Perugia (Di domenica 6 ottobre 2024) SERIE A1 FEMMINILE. Debutto vincente in campionato per il Volley Bergamo 1991 che si impone sul campo del neopromosso Perugia per 3-0 (parziali 25-22, 25-23, 25-19). (Di domenica 6 ottobre 2024) SERIE A1 FEMMINILE. Debutto vincente in campionato per il1991 che si impone sul campo del neopromossoper 3-0 (parziali 25-22, 25-23, 25-19). (Ecodibergamo.it)

Ecodibergamo.it - Volley Bergamo 91, buona la prima: successo per 3-0 a Perugia

Volley A1 femminile, falsa partenza per la Bartoccini: Bergamo si impone 3-0 - Non è buona la prima della Bartoccini MC Restauri nella massima serie del Volley femminile. Bergamo passa al PalaBarton con un netto 3-0, al termine di una partita dove le lombarde hanno saputo mettere in campo maggiore esperienza e pazienza. Alle Black Angels non ha fatto difetto l’impegno, ma... (Perugiatoday.it)

Il Volley Bergamo 1991 parte a tuono: vittoria 3-0 sul campo di Perugia - 0-3 il finale a tabellino in favore delle rossoblĂą, anche dopo un avvio di gara a rilento: serve una rimonta nel primo parziale, con la tenacia nel battere e controbattere ad una Bartoccini altrettanto affamata di punti. e. A fine secondo set un problema di salute costringe Bergamo a perde uno ... (Bergamonews.it)

La stagione del Volley Bergamo 1991 parte da Perugia: “Dovremo avere la giusta arroganza” - Perché, obiettivamente, siamo ancora in una fase di evoluzione, ma la parte importante era una crescita caratteriale, di acquisizione di fiducia nelle nostre possibilità che ci desse la possibilità di scendere in campo con l’attitudine giusta, quella che serve per essere una squadra battagliera. ... (Bergamonews.it)

