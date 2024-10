Virtus Bologna, tutto facile: Pistoia nettamente sconfitta 84-68 (Di domenica 6 ottobre 2024) Bologna, 5 ottobre 2024 - tutto facile per la Virtus che, alla prima uscita casalinga in campionato batte, senza troppi patemi d’animo Pistoia. Dopo la vittoria con Trapani della settimana scorsa e la sconfitta, amara di venerdì con l’Efes Istanbul, la formazione di Luca Banchi era il secondo confronto di campionato e secondo interno consecutivo. In campo non c’è mai stato confronto, con la Virtus sempre avanti in grado di scavare fin da subito il solco fondamentale e poi di allungare nella terza frazione di gioco dove la forbice del distacco è sempre stato sul ventello di divario. Tanti titolari a riposo o tenuti a lungo a riposo in casa bianconera in vista dei prossimi appuntamenti che attendono le V Nere. (Di domenica 6 ottobre 2024), 5 ottobre 2024 -per lache, alla prima uscita casalinga in campionato batte, senza troppi patemi d’animo. Dopo la vittoria con Trapani della settimana scorsa e la, amara di venerdì con l’Efes Istanbul, la formazione di Luca Banchi era il secondo confronto di campionato e secondo interno consecutivo. In campo non c’è mai stato confronto, con lasempre avanti in grado di scavare fin da subito il solco fondamentale e poi di allungare nella terza frazione di gioco dove la forbice del distacco è sempre stato sul ventello di divario. Tanti titolari a riposo o tenuti a lungo a riposo in casa bianconera in vista dei prossimi appuntamenti che attendono le V Nere. (Sport.quotidiano)

