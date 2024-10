Violento scontro tra un'auto ed una moto, ferita una persona (Di domenica 6 ottobre 2024) Ancora un brutto incidente sulle strade della Ciociaria. Poco fa per cause ancora da accertare si sono scontrate in modo Violento un'auto ed una moto. L'incidente è avvenuto sulla SR 155 al bivio per Veroli in territorio del comune di Alatri.Ad avere la peggio il centauro che è stato soccorso (Di domenica 6 ottobre 2024) Ancora un brutto incidente sulle strade della Ciociaria. Poco fa per cause ancora da accertare si sono scontrate in modoun'ed una. L'incidente è avvenuto sulla SR 155 al bivio per Veroli in territorio del comune di Alatri.Ad avere la peggio il centauro che è stato soccorso (Frosinonetoday)

Frosinonetoday - Violento scontro tra un' auto ed una moto ferita una persona

