Tour delle mura storiche di Treviso (Di domenica 6 ottobre 2024) Partecipa a questo esclusivo Tour delle mura storiche di Treviso, scoprirai che la città nasconde un lato sotterraneo poco conosciuto ai più!La nostra visita di Treviso è guidata da Valentina, una guida professionista del territorio con la collaborazione dell'associazione Treviso Sotterranea (Di domenica 6 ottobre 2024) Partecipa a questo esclusivodi, scoprirai che la città nasconde un lato sotterraneo poco conosciuto ai più!La nostra visita diè guidata da Valentina, una guida professionista del territorio con la collaborazione dell'associazioneSotterranea (Trevisotoday)

Trevisotoday - Tour delle mura storiche di Treviso

Treviso Ghost Tour: a caccia di fantasmi, delitti e misteri - Dal macabro delitto della Contessa Onigo ai demoni del Ponte dell’Impossibile, dalle cruente esecuzioni presso l’antica Chiesa dei Cavalieri Templari a quelle di Piazza delle Catene o della Berlina, passando per le pesanti pene della temuta Inquisizione. . . . Un racconto che parte dal cuore di ... (Trevisotoday)

"Un mondo che si muove": presentato a Treviso il tour inclusivo in quattro tappe - Si è svolta giovedì 19 settembre presso la Sala Guadagnin di Palazzo Rinaldi a Treviso, la conferenza stampa di presentazione di “Un mondo che si muove”, organizzato da Fondazione Efesto – Ente del Terzo Settore per la cultura inclusiva con il supporto di Fondazione Telethon, Croce Rossa di... (Trevisotoday)

TREVISO | SANITA’, BENAZZI RISPONDE ALLA CGIL: «NESSUNA DISORGANIZZAZIONE» - Utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Lo facciamo per migliorare l'esperienza di navigazione e per mostrare annunci personalizzati. Il co ...(antennatre.medianordest)

Venezia è a pezzi, Trento si impone 82-70; Trapani vince 87-71 a Treviso e fa la storia. I risultati degli anticipi - SERIE A - La seconda giornata si apre con due anticipi al sabato. Nella classicissima la Dolomiti Energia Trentino si impone 82-70 contro un'Umana Reyer Venezia ...(eurosport)

Libri in Cantina, a Susegana il festival dell’editoria compie 20 anni - Natura, arte e letture sabato 5 e domenica 6 ottobre: apre lo scrittore Giovanni Montanaro. Tra le voci, Ferrario, Bertò e Saudino ...(corrieredelveneto.corriere)