Tennis | Torneo Shanghai Sinner E' stata una partita difficile

Masters 1000 Shanghai, che fatica per Sinner: rimonta, lotta e batte l’argentino Etcheverry in tre set. “È stata dura anche mentalmente” - Proprio lo statunitense un anno fa lo sconfisse a Shangai: potrebbe esserci presto la rivincita. Sinner invece agli ottavi attende il vincente del match tra lo spagnolo Carballes Baena e Ben Shelton. Il numero uno al mondo superato in rimonta nel secondo turno l’argentino Martin Etcheverry, numero ... (Ilfattoquotidiano)