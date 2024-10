Silverlines significato traduzione e testo del singolo di Damiano David senza i Måneskin

(Di domenica 6 ottobre 2024) Per la prima volta, leader indiscusso dei, si lancia in una carriera da solista. E lo fa con un, che è una riflessione intima e personale sulla ricerca di speranza. Soprattutto, quando la vita ci offre momenti difficili., che parla fluentemente inglese, ed è legato da tempo all’attrice e cantante americana Dove Cameron, utilizza per il titolo un modo di dire dello slang, silver lining. Che si riferisce, infatti, al risvolto positivo che si nasconde dietro a una circostanza difficile. Ecco che il brano parla di una battaglia tra luce e ombra, elogiando la capacità umana di resistere e trasformare in bellezza anche le cicatrici più dolorose. (Cultweb)