Si alza la temperatura al GF! Giglio e Yulia sempre più vicini (e il fidanzato di lei non ne sarà felice) (Di domenica 6 ottobre 2024) GF, il momento tra Giglio e Yulia nella notte L'articolo Si alza la temperatura al GF! Giglio e Yulia sempre più vicini (e il fidanzato di lei non ne sarà felice) proviene da Novella 2000. (Di domenica 6 ottobre 2024) GF, il momento tranella notte L'articolo Silaal GF!più(e ildi lei non ne) proviene da Novella 2000. (Novella2000)

Novella2000 - Si alza la temperatura al GF! Giglio e Yulia sempre più vicini e il fidanzato di lei non ne sarà felice

Yulia e Giglio: scatta il bacio? I due sempre più vicini - . Non sappiamo se le parole di Jessica diventeranno una concreta realtà, ma al momento le possibilità che tra Yulia e Giglio possa nascere qualcuna di più serio e intimo sono altissime. Screenshot Screenshot Come aveva già precedentemente ipotizzato Jessica, l’anello potrebbe finire al ... (361magazine)

Grande Fratello, Giglio e Yulia si conoscevano già: notte di passione tra i due - Il loro primo incontro risalirebbe alla scorsa estate, in una discoteca, il Tenax di Firenze. La complicità tra i due è sempre più evidente, e la concorrente di origini cubane ha trascorso l’intera serata (e non solo) in compagnia del biker. Giglio è vicino ad entrambe, ma sembra avere una ... (Metropolitanmagazine)

Grande Fratello, Giglio e Yulia Bruschi sempre più vicini: baci e carezze ‘pericolose’ tra i due inquilini (Video) - . twitter. com/i1VmXoff9g — mary ? (@american2494) October 6, 2024 Un saluto speciale al fidanzato di Yulia e un saluto speciale al compra oro che tra poco riceverà un gioiello in più #GrandeFratello #GrandeFretello pic. In serata, ancor prima di andare a dormire, il biker e la modella avevano ... (Isaechia)

Grande Fratello, notte di passione tra Yulia e Giglio: è scattato il bacio? Ecco cosa è successo - Come ogni sabato sera, gli autori del Grande Fratello hanno organizzato un party a tema per intrattenere i concorrenti, e ieri sera il tema scelto è stato ...(quilink)

GF, il momento tra Giglio e Yulia nella notte - Nella notte Luca Giglioli e Yulia Naomi Bruschi sono sembrati sempre più vicini. Al GF i due si sono lasciati andare a carezze, abbracci, baci qua e là senza però arrivare a quello effettivo. Immagini ...(novella2000)

Grande Fratello, Giglio e Yulia Bruschi sempre più vicini: baci e carezze ‘pericolose’ tra i due inquilini (Video) - La modella Yulia Bruschi fuori dalla Casa ha un fidanzato che la aspetta, ma la complicità con il coinquilino Luca Giglio Giglioli ...(isaechia)