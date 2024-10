Serie D, il Tuttocuoio vince al 94' a Prato grazie al gol di Massaro (Di domenica 6 ottobre 2024) Il Tuttocuoio si sblocca anche in trasferta ottenendo i primi punti nel derby contro il Prato imponendosi 0 a 1 grazie al gol di Massaro al 94'. I neroverdi si difendono bene e sono pronti a ripartire impegnando molto più Fantoni di quanto i padroni di casa non impegnino Carcani. I ragazzi di (Di domenica 6 ottobre 2024) Ilsi sblocca anche in trasferta ottenendo i primi punti nel derby contro ilimponendosi 0 a 1al gol dial 94'. I neroverdi si difendono bene e sono pronti a ripartire impegnando molto più Fantoni di quanto i padroni di casa non impegnino Carcani. I ragazzi di (Pisatoday)

Prato ancora ko: il Tuttocuoio festeggia al 95' - Prima della fine della frazione d'apertura c'è tempo per il colpo di testa di Remedi e il mancino di Girgi, entrambi out di poco. Avvio intraprendente quello degli ospiti, che si fanno vedere in avanti al 9' con Massaro, la cui conclusione termina sul fondo. Tre minuti più tardi, ecco la ... (Sport.quotidiano)

Prato, rialzarsi subito. Arriva il Tuttocuoio. Primo derby toscano - Fra gli elementi di spicco ecco il difensore Damian Salto, che nella passata annata ha indossato la casacca della Pistoiese, andando peraltro a segno nel derby d’andata (vinto per 3-1 dagli arancioni). Capitolo biglietti: sono in vendita sino alle 15. Un bottino che non gli fu sufficiente per la ... (Sport.quotidiano)

Prato ancora ko: il Tuttocuoio festeggia al 95' - Tuttocuoio (3-4-1-2): Carcani; Moretti (dal 76' Contipelli), Salto, Veron; Sansaro (dal 38' Russo), Centoze, Lorenzini, Haka (dal 78' Beghetto); Fino (dall'88' Ciotola); Massaro, Di Natale (dal 70' ...(lanazione)

Prato, fai vedere di che pasta sei fatto contro il Tuttocuoio - PRATO. Al Lungobisenzio, riseminato e che sembra un biliardo, arriva alle 15 il Tuttocuoio dell’ex Firicano. Dopo una settimana molto intensa in casa Prato seguita alla brutta sconfitta di domenica a ...(msn)