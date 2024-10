Sammy Basso il ricordo di Jovanotti | Humour formidabile e mente colorata

(Di domenica 6 ottobre 2024) CORTONA – “Ho appena saputo che è morto. Che immenso dispiacere. La notizia chese n’è andato, nonostante la sua malattia fosse una minaccia costante, riesce ad essere sorprendente per chi lo conosceva, perché era davvero difficile incontrare qualcuno di più vivo di lui quando era in giro. Quando veniva ai miei concerti era una festa. La sua intelligenza, la sua passione, la cultura e la capacità di armonizzare conoscenza scientifiche ad una fede incrollabile, il suo humore la sua, mi vengono inadesso”. Lo afferma in un post su Facebook Lorenzo, ricordando il 28enne affetto dalla progeria scomparso ieri, e postando una loro foto, abbracciati di spalle, a un suo concerto. (Lopinionista)