Sambri | Il virus è già arrivato

(Di domenica 6 ottobre 2024) Passerà anche dal laboratorio analisi di Pievesestina, l’hub di sequenziamento di tutte le malattie infettive della regione Emilia-Romagna diretto dal microbiologo Vittorio, la dimensione pandemica dell’ondata influenzale 2024 / 2025. Professor, avete già incrociato ilinfluenzale di quest’anno? "Si, ma ci sono ancora pochi casi, del tutto insufficienti per fare previsioni". Se ci sono solo pochi casi come mai abbiamo già il vaccino pronto per contrastarne gli effetti? "Perché il vaccino viene costruito suiche vengono identificati nell’emisfero sud dove la stagione fredda incrocia il nostro periodo tardo primaverile ed estivo. E da lì che parte la sorveglianza. Idell’influenza, infatti, girano nella stessa maniera su scala mondiale. Ed è l’OMS che stabilisce quali debbano essere trattati con il vaccino, e sono almeno quattro. (Ilrestodelcarlino)