Monza-Roma (domenica 06 ottobre 2024 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Juric è senza Hummels e Dybala - Per Nesta la sfida sulla panchina del Monza contro la Roma è una sorte di derby, reminiscenza di un passato da capitano della Lazio che si incrocia con un presente nel quale i brianzoli hanno bisogno di punti per allontanarsi dal fondo della classifica in un campionato nel quale sono ancora alla ... (Infobetting)

Monza-Roma, la panchina di Nesta scotta: sulla graticola contro Juric. Orari e dove vedere la partita - In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Tra i pali ci sarà dunque Svilar, difeso dalla linea a tre composta da Mancini, N'Dicka e Mario Hermoso. . A Monza dopo le due stagioni felici vissute con Palladino, Alessandro Nesta è stato scelto come suo successore, ... (Sport.quotidiano)

Flavio Insinna: «Roma, cacciare DE ROSSI è stata una vergogna, sento pure che potrebbe tornare… JURIC è una PERSONA SOLA, che può fare in queste condizioni?» - Mi dispiace molto perché è una PERSONA seria che ama la Roma. Non c’è stato rispetto»: durante la conferenza stampa di presentazione del suo nuovo programma tv, Flavio Insinna non ha avuto […]. Flavio Insinna ha parlato della decisione della società della Roma di esonerare Daniele De ROSSI ... (Calcionews24)

Serie A, Monza-Roma LIVE: le formazioni ufficiali - Il Monza di Alessandro Nesta torna in campo dopo la sconfitta rimediata contro il Napoli per 2-0: avversario di turno, la Roma di Ivan Juric. La formazione biancorossa, fanalino di coda della Serie A ...(msn)

Monza-Roma, le formazioni ufficiali - Sconfitta nell'ultima uscita di campionato per il Monza, che ha dovuto affrontare un Napoli molto in forma. 2-0 allo Stadio Diego Armando Maradona, con i gol di Politano e Kvaratskhelia. Vittoria, ...(gianlucadimarzio)