Roma, Ghisolfi infuriato a Sky: «Tutti hanno visto era un rigore chiaro, serve rispetto” (Di domenica 6 ottobre 2024) La Roma chiede rispetto. E lo fa per bocca del direttore sportivo Ghisolfi che, a fine partita, negli studi di SkySport non risparmia la sua furia contro l’arbitraggio e l’errore per il mancato rigore su Baldanzi. Il direttore sportivo della Roma Che si può dire dell’episodio di Baldanzi, in area di rigore del Monza? «Non sono solito a venire a parlare dell’arbitraggio, ma quello che è successo oggi è inaccettabile. Tutti hanno visto che era un rigore chiaro, Tutti avete potuto vedere, anche noi. L’arbitro era ad una certa distanza, poteva anche non vedere, ma il Var perché non interviene? Esigo rispetto per Tutti, per i calciatori, per il loro sforzo, per i nostri tifosi, c’è molta frustrazione nello spogliatoio per quello che è successo. Voglio rispetto». L’arbitro le ha dato spiegazioni? «Chiederemo spiegazioni all’arbitro visto che ancora  non ci abbiamo parlato. (Di domenica 6 ottobre 2024) Lachiede. E lo fa per bocca del direttore sportivoche, a fine partita, negli studi di SkySport non risparmia la sua furia contro l’arbitraggio e l’errore per il mancatosu Baldanzi. Il direttore sportivo dellaChe si può dire dell’episodio di Baldanzi, in area didel Monza? «Non sono solito a venire a parlare dell’arbitraggio, ma quello che è successo oggi è inaccettabile.che era unavete potuto vedere, anche noi. L’arbitro era ad una certa distanza, poteva anche non vedere, ma il Var perché non interviene? Esigoper, per i calciatori, per il loro sforzo, per i nostri tifosi, c’è molta frustrazione nello spogliatoio per quello che è successo. Voglio». L’arbitro le ha dato spiegazioni? «Chiederemo spiegazioni all’arbitroche ancora  non ci abbiamo parlato. (Ilnapolista)

