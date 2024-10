Prezzo imposto: caffè amaro per i baristi: "Da anni chiediamo di eliminare quel listino" (Di domenica 6 ottobre 2024) "Da almeno vent’anni chiediamo di abolire il listino caffetteria". E Massimo Agostini del ristorante ’Ritrovo dei lavoratori’, aperto dal 1977, di governi ne ha visti avvicendarsi parecchi da 47 anni a questa parte. Ma niente da fare. Il Prezzo di caffè, cappuccini e acqua l’ha sempre deciso lo Stato. "Di una sua abolizione ne sento parlare da una vita – ricorda Agostini – ciclicamente. Ma non è cambiato mai niente, gli aumenti dei prodotti di caffetteria li ha sempre decisi lo Stato. E a mio avviso quel Prezzo non dovrebbe essere imposto. Ai miei clienti dopo il pasto voglio offrire un caffè buono e perché questo avvenga ci vuole una miscela all’altezza. E per averla il Prezzo della materia prima si alza. Non mi sembra di scoprire l’acqua calda. Per guadagnarci qualcosa, un caffè dovrei farlo pagare 2 euro. (Di domenica 6 ottobre 2024) "Da almeno vent’di abolire ilcaffetteria". E Massimo Agostini del ristorante ’Ritrovo dei lavoratori’, aperto dal 1977, di governi ne ha visti avvicendarsi parecchi da 47a questa parte. Ma niente da fare. Ildi, cappuccini e acqua l’ha sempre deciso lo Stato. "Di una sua abolizione ne sento parlare da una vita – ricorda Agostini – ciclicamente. Ma non è cambiato mai niente, gli aumenti dei prodotti di caffetteria li ha sempre decisi lo Stato. E a mio avvisonon dovrebbe essere. Ai miei clienti dopo il pasto voglio offrire unbuono e perché questo avvenga ci vuole una miscela all’altezza. E per averla ildella materia prima si alza. Non mi sembra di scoprire l’acqua calda. Per guadagnarci qualcosa, undovrei farlo pagare 2 euro. (Ilrestodelcarlino)

