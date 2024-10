Più droni e più economici La ricetta del Dipartimento della Difesa Usa

(Di domenica 6 ottobre 2024) Il Pentagono sta spingendo per ampliare il proprio arsenale die monouso, strumenti fondamentali nel conflitto in Ucraina e nelle logiche di attrito che lo caratterizzano da diversi mesi, esplorando il potenziale di produzione di massa offerto dai fornitori commerciali. In una nuova richiesta pubblicata questa settimana, la Defense Innovation Unit (Diu) ha annunciato di essere alla ricerca di sistemi unidirezionali senza pilota (Uas, sigla per Uncrewed Aerial Systems) in grado di operare su distanze comprese tra cinquanta e trecento chilometri, anche in ambienti con scarsa connettività e privi di Gps. “Conflitti recenti hanno evidenziato l’impatto asimmetrico che i sistemi a basso costo e a uso singolo possono avere sui campi di battaglia moderni,” ha dichiarato la Diu nel suo avviso. (Formiche)