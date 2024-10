Pilota si sente male, un passeggero prende il controllo dell’aereo e fa un atterraggio di emergenza (Di domenica 6 ottobre 2024) Tragedia aerea fortunatamente soltanto sfiorata stavolta. Il 4 ottobre scorso, il Pilota di un bimotore Beechcraft King Air 90, diretto all’aeroporto regionale di Monterey in California, ad un certo punto ha accusato un malore che gli ha fatto perdere il controllo del velivolo. L’unico passeggero presente a bordo non si è però perso d’animo: ha preso i comandi effettuando un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Meadows Field a Bakersfield, in California. A rendere pubblica la notizia è la Federal Aviation Administration (FAA).Leggi anche: A fuoco motore di un aereo Ryanair durante la partenza: evacuati 184 passeggeri Cosa è successo su quell’aereo Secondo quanto si apprende, l’aereo era partito dall’Henderson Executive Airport di Las Vegas ed era diretto a Monterey, California. (Di domenica 6 ottobre 2024) Tragedia aerea fortunatamente soltanto sfiorata stavolta. Il 4 ottobre scorso, ildi un bimotore Beechcraft King Air 90, diretto all’aeroporto regionale di Monterey in California, ad un certo punto ha accusato un malore che gli ha fatto perdere ildel velivolo. L’unicoprea bordo non si è però perso d’animo: ha preso i comandi effettuando undiall’aeroporto di Meadows Field a Bakersfield, in California. A rendere pubblica la notizia è la Federal Aviation Administration (FAA).Leggi anche: A fuoco motore di un aereo Ryanair durante la partenza: evacuati 184 passeggeri Cosa è successo su quell’aereo Secondo quanto si ap, l’aereo era partito dall’Henderson Executive Airport di Las Vegas ed era diretto a Monterey, California. (Thesocialpost)

