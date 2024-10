Pilota si sente male in volo, un passeggero prende il controllo dell’aereo e fa un atterraggio di emergenza (Di domenica 6 ottobre 2024) È successo in California. La Federal Aviation Administration non ha rilasciato le identità di passeggero e Pilota, ora insieme al National Transportation Security Board indagherà sull’incidente. (Di domenica 6 ottobre 2024) È successo in California. La Federal Aviation Administration non ha rilasciato le identità di, ora insieme al National Transportation Security Board indagherà sull’incidente. (Fanpage)

Aereo ultraleggero precipita e prende fuoco: ustionati pilota e passeggero, sono in fin di vita - PREMARIACCO - Un Aereo ultraleggero è precipitato e ha preso fuoco: i due occupanti sono rimasti gravemente ustionati nell'incendio che si è sprigionato. L'incidente è... (Ilgazzettino)

Aereo contro terrapieno. Feriti pilota e passeggero. Terzo incidente in due mesi - I due sono usciti in maniera autonoma dal velivolo e sono stati sccorsi dagli operatori del 118 che li hanno trasportati in ospedale, in codice rosso il 65enne, in codice giallo il 49enne. Hanno riportato diverse ferite e fratture, ma fortunatamente non sono in pericolo d vita. Due uomini, di 49 e ... (Lanazione)

Terni, ultraleggero caduto all'aviosuperficie Alvaro Leonardi, veivolo prende fuoco, morti il pilota e passeggero - VIDEO - Le due vittime dell'incidente, entrambi di Pescara, sono Claudio Di Giacomo, imprenditore, e Massimo Sciannimanico, veterinario, membri dell'Areoclub di Pescara. Il mezzo coinvolto è un ultraleggero da . Un'areo diretto all'Aquila, il 22 agosto, cade al suolo poco dopo il decollo nei pressi di ... (Ilgiornaleditalia)