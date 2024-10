Piazza Cittadella, il comitato chiama la città: «Ecco la nostra visione alternativa» (Di domenica 6 ottobre 2024) I cittadini del presidio a tutela di Piazza Cittadella, i firmatari del ricorso al Tribunale, le associazioni che da anni sostengono la necessità di una riqualificazione diversa e unitaria delle piazze Cittadella e Casali hanno promosso una serata informativa e di dibattito pubblico martedì 8 (Di domenica 6 ottobre 2024) I cittadini del presidio a tutela di, i firmatari del ricorso al Tribunale, le associazioni che da anni sostengono la necessità di una riqualificazione diversa e unitaria delle piazzee Casali hanno promosso una serata informativa e di dibattito pubblico martedì 8 (Ilpiacenza)

Piazza Cittadella, Murelli interroga Giorgetti sulle risorse pubbliche - La senatrice piacentina della Lega Elena Murelli ha presentato un’interrogazione al ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. «Il governo – chiede Murelli - faccia chiarezza sui fondi pubblici finanziati dal Mediocredito Centrale per la realizzazione del parcheggio di Piazza... (Ilpiacenza)

«Il progetto di Piazza Casali è il miglior manifesto dell'insensatezza di Piazza Cittadella» - «Hanno gettato la maschera. La riqualificazione di Piazza Casali presentata il 2 ottobre in commissione, con l’enfasi data alla dotazione di piante prevista, al contrasto alle isole di calore e all’importante quota di pedonalizzazione, è il miglior manifesto possibile all’insensatezza della... (Ilpiacenza)

FdI: «Il Comune non ha in mano nessuna garanzia bancaria per la pratica Piazza Cittadella» - «C’è la conferma: il Comune di Piacenza non ha in mano nessuna garanzia bancaria per la pratica Piazza Cittadella». Ad affermarlo il Gruppo Consigliare di Piacenza di Fratelli d’Italia. «A seguito di accesso agli atti, pochi giorni fa abbiamo avuto conferma scritta del fatto che il Comune di... (Ilpiacenza)

Riqualificazione piazza Cittadella e Casali, in Sant’Ilario incontro delle associazioni ambientaliste - I cittadini del presidio a tutela di piazza Cittadella, i firmatari del ricorso al Tribunale, le associazioni che da anni sostengono la necessità di una ...(piacenzasera)

