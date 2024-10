Pagelle Monza-Roma 1-1: voti e tabellino Serie A 2024/2025 (Di domenica 6 ottobre 2024) Le Pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Monza-Roma, match valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. All’U-Power Stadium di Monza ottima partenza dei giallorossi che si divorano almeno tre palle gol clamorose. Nella ripresa i padroni di casa crescono, ma nel momento migliore subiscono la rete di Dovbyk prima di trovare il definitivo gol del pareggio di Dany Mota. Un punto per parte. Monza (3-4-2-1): Pizzignacco 6.5; Izzo 5, Marì 6.5, Carboni 6; Pereira 6 (28? st D’Ambrosio 6), Bondo 6, Bianco 6.5 (19? st Mota 7), Kyriakopoulos 5.5; Pessina 5.5, Maldini 6 (44? st Caprari sv); Djuric 5. In panchina: Caldirola, Ciurria, Forson, Maric, Martins, Mazza, Vailari, Valoti. Allenatore: Nesta 6.5. Roma (3-4-2-1): Svilar 5.5; Mancini 6, Ndicka 6, Angelino 5.5 (26? st Hermoso 6); Celik 5.5 (41? st Baldanzi sv), Koné 6. (Di domenica 6 ottobre 2024) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la settima giornata del campionato di. All’U-Power Stadium diottima partenza dei giallorossi che si divorano almeno tre palle gol clamorose. Nella ripresa i padroni di casa crescono, ma nel momento migliore subiscono la rete di Dovbyk prima di trovare il definitivo gol del pareggio di Dany Mota. Un punto per parte.(3-4-2-1): Pizzignacco 6.5; Izzo 5, Marì 6.5, Carboni 6; Pereira 6 (28? st D’Ambrosio 6), Bondo 6, Bianco 6.5 (19? st Mota 7), Kyriakopoulos 5.5; Pessina 5.5, Maldini 6 (44? st Caprari sv); Djuric 5. In panchina: Caldirola, Ciurria, Forson, Maric, Martins, Mazza, Vailari, Valoti. Allenatore: Nesta 6.5.(3-4-2-1): Svilar 5.5; Mancini 6, Ndicka 6, Angelino 5.5 (26? st Hermoso 6); Celik 5.5 (41? st Baldanzi sv), Koné 6. (Sportface)

Lobotka e Anguissa dominano, Politano e Kvara show: le pagelle di Napoli-Monza - Il man of the match, però, è Matteo Politano, autore del gol che ha stappato la partita. Era il 4 giugno del 2023, giorno della sfida contro la Sampdoria, quando la coppa dello Scudetto ha fatto i giri di campo al Maradona. Kvaratskhelia conquista un 7 sul quotidiano campano: “Gioca a onde, a ... (Spazionapoli)

Pagelle Napoli-Monza: non possiamo non dirci contiani, Conte è il Machiavelli del calcio - Con Na-Politano ovunquista lacrime, sangue e sudore in stile contiano, l’Eurocapitano tornato tale diventa il paradigma della rive droite degli azzurri, che sa dove andare e dove farsi trovare. Tollera il bullismo brianzolo ai danni del Che Kvara. Conta il fine, non il mezzo (estetico). Laddove il ... (Ilnapolista)

