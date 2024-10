Napoli: Controlli sulla “movida” a Bagnoli (Di domenica 6 ottobre 2024) Napoli Controlli a Bagnoli: identificate 151 persone, verificati 70 veicoli. Denunciate 19 persone e sequestata droga. Nella scorsa serata, gli agenti dei Commissariati Bagnoli, Poggioreale, Posillipo, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, i militari dell’Arma dei Carabinieri, gli operatori della Guardia di Finanza e con il supporto del personale della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere di Bagnoli e nella zona di Coroglio. Nel corso dell’attività sono state identificate 151 persone, di cui 14 con precedenti di polizia, controllati 70 veicoli, di cui 2 sottoposti sequestro amministrativo, e contestate 9 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancata copertura assicurativa e revisione periodica. (Di domenica 6 ottobre 2024): identificate 151 persone, verificati 70 veicoli. Denunciate 19 persone e sequestata droga. Nella scorsa serata, gli agenti dei Commissariati, Poggioreale, Posillipo, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, i militari dell’Arma dei Carabinieri, gli operatori della Guardia di Finanza e con il supporto del personale della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere die nella zona di Coroglio. Nel corso dell’attività sono state identificate 151 persone, di cui 14 con precedenti di polizia, controllati 70 veicoli, di cui 2 sottoposti sequestro amministrativo, e contestate 9 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancata copertura assicurativa e revisione periodica. (Puntomagazine)

