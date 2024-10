Moto2 GP Giappone 2024, risultati e ordine di arrivo: primo successo per Manuel Gonzalez (Di domenica 6 ottobre 2024) I risultati e la classifica del Gran Premio del Giappone 2024 per quanto riguarda il Mondiale della Moto2. primo successo per Manuel Gonzalez, che sul circuito di Motegi precede il leader del Mondiale, il padrone di casa Ai Ogura. Sul podio anche Filip Salac, mentre il migliore degl italiani è Celestino Vietti in settima posizione. Arriva 11°, invece, Tony Arbolino. Un GP con tante sorprese e che vede Ogura guadagnare punti importanti sugli inseguitori: Sergio Garci è solamente 14°, Alonso Lopez è invece 9°. LA CLASSIFICA AGGIORNATA ordine DI arrivo Moto2 GP Giappone 1 Manuel Gonzalez 18 22:52.521 22:52.521 1:51.946 QJMOTOR Gresini Moto2™ Kalex 2 Ai OGURA 79 2.535 2.535 1:53.324 MT Helmets – MSI Boscoscuro 3 Filip SALAC 12 6.568 9.103 1:51.377 ELF Marc VDS Racing Team Kalex 4 Jeremy ALCOBA 52 0.137 9.240 1:51.269 Yamaha VR46 Master Camp Team Kalex 5 Zonta VD GOORBERGH 84 5.518 14. (Di domenica 6 ottobre 2024) Ie la classifica del Gran Premio delper quanto riguarda il Mondiale dellaper, che sul circuito di Motegi precede il leader del Mondiale, il padrone di casa Ai Ogura. Sul podio anche Filip Salac, mentre il migliore degl italiani è Celestino Vietti in settima posizione. Arriva 11°, invece, Tony Arbolino. Un GP con tante sorprese e che vede Ogura guadagnare punti importanti sugli inseguitori: Sergio Garci è solamente 14°, Alonso Lopez è invece 9°. LA CLASSIFICA AGGIORNATADIGP18 22:52.521 22:52.521 1:51.946 QJMOTOR Gresini™ Kalex 2 Ai OGURA 79 2.535 2.535 1:53.324 MT Helmets – MSI Boscoscuro 3 Filip SALAC 12 6.568 9.103 1:51.377 ELF Marc VDS Racing Team Kalex 4 Jeremy ALCOBA 52 0.137 9.240 1:51.269 Yamaha VR46 Master Camp Team Kalex 5 Zonta VD GOORBERGH 84 5.518 14. (Sportface)

Moto2 e Moto3, gare GP Giappone oggi in tv: orari, programma e come seguirle in diretta - In pista insieme alla categoria regina ci sono, come di consueto, Moto2 e Moto3, che entreranno in azione con qualche ora di anticipo rispetto alla MotoGP. La prima gara di domenica 6 ottobre è quella della Moto3, attesa a partire dalle 04:00 italiane e lunga diciassette tornate. Poco più tardi, ... (Sportface)

Moto2, GP Giappone 2024: risultati qualifiche e griglia di partenza, Dixon in pole position - 693 2 Van De Goorbergh +0. . I risultati delle qualifiche con la griglia di partenza del GP del Giappone 2024, valido per il Mondiale della Moto2. Sabato complicato invece per i due italiani, Tony Arbolino e Celestino Vietti, che si devono accontentare della quarta fila. Il più veloce sul ... (Sportface)

Moto2, Filip Salac anticipa di un pelo un super Ai Ogura nelle FP in Giappone, decimo Vietti - 077 9 13 0. 011 260. 041 258. 620 13 17 0. 613 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’51. 164 259. 301 con un’ottima prova di efficienza, apparendo davvero a suo agio nella guida. 1 11 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1’51. 624 0. 020 0. 9 4 44 Aron CANET SPA ... (Oasport)