Monteforte Irpino bloccato un party non autorizzato in discoteca

(Di domenica 6 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAuninnonl’evento. A seguito della segnalazione pervenuta dal Comando Carabinieri di Avellino e ad altrettanti post apparsi su Facebook, personale del Comando Polizia Locale unitamente ai militari della locale Stazione Carabinieri, per il supporto di ordine pubblico, è intervenuto nella giornata di ieri in una struttura privata sita in via Padule dove nella notte di sabato si sarebbe dovuto svolgere unper giovani. All’atto dell’arrivo degli operatori erano in corso le attività propedeutiche all’allestimento del locale per la serata che, in una prima fase, si sarebbe dovuta tenere in un locale di Avellino. Proprio questo spostamento di location ha insospettito ed allertato gli uomini delle Forze dell’Ordine. (Anteprima24)