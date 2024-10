Mic: Giuli, 'mio ministero continuità con Sangiuliano ma lascerò mia impronta' (Di domenica 6 ottobre 2024) Brucoli (Siracusa), 6 ott. (Adnkronos) - "Il mio ministero in continuità con quello di SanGiuliano? Ognuno cerca di lasciare la propria impronta". Così il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, conversando con Pietro Senaldi alla convention di Fdi a Brucoli (Siracusa). (Di domenica 6 ottobre 2024) Brucoli (Siracusa), 6 ott. (Adnkronos) - "Il mioincon quello di Sanano? Ognuno cerca di lasciare la propria". Così il ministro della Cultura, Alessandro, conversando con Pietro Senaldi alla convention di Fdi a Brucoli (Siracusa). (Liberoquotidiano)

Liberoquotidiano - Mic | Giuli ' mio ministero continuità con Sangiuliano ma lascerò mia impronta'

Giuli al ministero, 'parlerò al momento opportuno' - "Ci sarà modo di parlare di tantissime cose al momento opportuno. Buon lavoro, ci vediamo presto". Lo ha detto, entrando per la prima volta in via del Collegio romano 27 in qualità di ministro della Cultura, Alessandro Giuli. (Quotidiano)

Da Spadolini ad Alessandro Giuli, al Ministero della Cultura non è consentito improvvisare - Non è esattamente come organizzare un’inaugurazione di una boutique, o come organizzare un matrimonio come molti wedding planner, alcuni con discutibile gusto, fanno o pretendono di fare in un museo. Timidamente e sommessamente mi permisi di suggerire che sarebbe stato auspicabile anche ... (Ilfattoquotidiano)

Amici, parenti “di” e fedelissimi: tutte le nomine di Sangiuliano prima di lasciare il ministero della Cultura - L’offerta di farne parte è arrivata anche a Paolo Mereghetti, decano dei critici e firma del Corriere della Sera, a Valerio Caprara, Giacomo Ciammaglichella, avvocato, e ad altri tra cui Pier Luigi Manieri, Massimo Galimberti, Pasqualino Damiani, Valerio Toniolo. Infine Stefano Zecchi, ... (Open.online)