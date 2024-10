LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA: Affini nei 3 in fuga a 60km dall’arrivo, ma arriva Pedersen (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:50 Caduta in gruppo per l’australiano Miles Scotson (Arkea-B&B). 15:47 Quando mancano circa 60km alla fine della gara, Edoardo Affini mantiene sempre la testa della gara, seppur in coabitazione. Mads Pedersen, scatenato, si è riportato in solitaria a 40? dalla testa. Il gruppo inseguitore, a sua volta, approfittando del tratto di sterrato (fango), sta accorciando intorno al minuto il distacco dall’azzurro e dai fuggitivi. 15:43 Mads Pedersen a circa 50? dal gruppo di testa, che sta quindi per acquisire una nuova locomotiva. Intanto, anche il gruppo si è riportato a 1’15” da Affini, Retegi e Boulet. 15:41 Nel fango i 3km di sterrato che Pedersen ha attaccato a circa 1? da Affini, Retegi e Boulet. 15:39 Mamma mia, Pedersen ha lasciato li anche Ackermann. Un minuto di distacco dal trio davanti. (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:50 Caduta in gruppo per l’australiano Miles Scotson (Arkea-B&B). 15:47 Quando mancano circaalla fine della gara, Edoardomantiene sempre la testa della gara, seppur in coabitazione. Mads, scatenato, si è riportato in solitaria a 40? dalla testa. Il gruppo inseguitore, a sua volta, approfittando del tratto di sterrato (fango), sta accorciando intorno al minuto il distacco dall’azzurro e dai fuggitivi. 15:43 Madsa circa 50? dal gruppo di testa, che sta quindi per acquisire una nuova locomotiva. Intanto, anche il gruppo si è riportato a 1’15” da, Retegi e Boulet. 15:41 Nel fango i 3km di sterrato cheha attaccato a circa 1? da, Retegi e Boulet. 15:39 Mamma mia,ha lasciato li anche Ackermann. Un minuto di distacco dal trio davanti. (Oasport)

Oasport - LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA | Affini nei 3 in fuga a 60km dall’arrivo ma arriva Pedersen

LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA: tris di fuggitivi (con Affini) controllato dal gruppo, 90km all’arrivo - Tra il 65esimo e il 75esimo km, infatti, i corridori devono affrontare un saliscendi che porterà la corsa fino a LA VILLE-AUX-CLERCS. 9% medio di pendenza, a meno 120 dall’arrivo. 12:17 Primi 5 km fatti ad una media di 44 km/h. 13:25 I grandi favoriti sono Jasper Philipsen e Mads Pedersen. 12:40 ... (Oasport)

LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA: caduta tra i quattro fuggitivi, restano in 3. Resiste Affini - Sceso a 4? il distacco. 12:15 Le previsioni meteo sono molto variabili. Vi aspettiamo! Buon divertimento! . Solamente 62 invece per la prima cote de Limeray. 11:49 Gli italiani al via di questa 118esima edizione della Parigi-Tours saranno: Affini Edoardo (Team Visma-Lease a Bike), Luca Mozzato ... (Oasport)

LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA: Affini tra i quattro fuggitivi, gruppo in avvicinamento - 12:17 Primi 5 km fatti ad una media di 44 km/h. I 4 corridori in testa si apprestano ad una breve ma veloce discesa e La Ville-Aux-Clercs 13:50 Il vento è aumentato nel frattempo, quasi 20 km/h (più precisamente 18). Il primo è riuscito ad imporsi nella Parigi-Tours ben due volte nelle ultime 3 ... (Oasport)