Le idee che funzionano | Costruire un drone o farlo tornare a volare | la passione ora è un lavoro

(Di domenica 6 ottobre 2024) Gabriele Ascenti, 44 anni, è diventato un pioniere nella costruzione e riparazione di droni nella piccola bottega “Multirotori” di Residenza Cedri 102. Da 9 anni è il punto di riferimento a livello nazionale per chiunque abbia bisogno di rimettere in sesto uno di questi apparecchi tecnologici. Oggi ci racconta la sua, che ha trasformato in una professione di successo. Gabriele, come nasce questo tuo “pallino“? "La miaper la tecnologia e il modellismo dinamico risale a quando ero bambino. Ho iniziato costruendo e riparando aerei, elicotteri e automobili radiocomandate. Poi nel 2012 ho scoperto i droni, che cominciavano a comparire sulle piattaforme online. È stato amore a prima vista. Ho iniziato a costruirli, farli, romperli e naturalmente ripararli". (Ilgiorno)