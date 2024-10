La stagione del Volley Bergamo 1991 parte da Perugia: “Dovremo avere la giusta arroganza” (Di domenica 6 ottobre 2024) Pronti, via. Inizia da Perugia la nuova stagione del Volley Bergamo 1991, che a due mesi dal raduno trascorsi tra lavoro di tecnica, tattica, atletica, pesi, match analysis e test amichevoli vede finalmente il primo match ufficiale all’orizzione. Si comincia domenica 6 ottobre, alle 17, con la sfida in casa della neopromossa Bartoccini-Mc Restauri Perugia, contro cui Bergamo dovrà dare continuità ai progressi registrati lo scorso weekend al Trofeo Fusco. “Personalmente non vedo l’ora di giocare la prima partita – ammette la nuova capitana Michaela Mlejnkova – perché quest’anno la preparazione per la nuova stagione è stata insolitamente lunga, ma penso che sia servita al suo scopo. L’ultima partita amichevole ci ha mostrato che siamo sulla strada giusta – continua Misha – e credo che lo dimostreremo di nuovo domenica in campo. (Di domenica 6 ottobre 2024) Pronti, via. Inizia dala nuovadel, che a due mesi dal raduno trascorsi tra lavoro di tecnica, tattica, atletica, pesi, match analysis e test amichevoli vede finalmente il primo match ufficiale all’orizzione. Si comincia domenica 6 ottobre, alle 17, con la sfida in casa della neopromossa Bartoccini-Mc Restauri, contro cuidovrà dare continuità ai progressi registrati lo scorso weekend al Trofeo Fusco. “Personalmente non vedo l’ora di giocare la prima partita – ammette la nuova capitana Michaela Mlejnkova – perché quest’anno la preparazione per la nuovaè stata insolitamente lunga, ma penso che sia servita al suo scopo. L’ultima partita amichevole ci ha mostrato che siamo sulla strada– continua Misha – e credo che lo dimostreremo di nuovo domenica in campo. (Bergamonews)

