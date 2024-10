La pizzeria che non ti aspetti in Puglia che valorizza i sapori di lago (Di domenica 6 ottobre 2024) Quando lo spirito dei territori si sintetizza sulla pizza, nascono magie, come questo spaccato, affatto scontato, di una provincia vasta come quella di Foggia. Ogni tonda è il racconto di una storia, la ricerca e il recupero di sapori antichi, di ricette dimenticate che Vincenzo D'Apote racchiude tra i bordi alti di pizze, padellini e pizze fritte. E anche grazie a lui, se il profumo intenso e il sapore delicato del crudo di Faeto, il Gargano aspro degli agrumi, il gusto salato e croccante della salicornia che cresce spontanea lungo la costa adriatica e sulle sponde dei laghi di Lesina e Varano, l’anguilla Presidio Slow Food, così come il cefalo di laguna, la bottarga e persino l’alieno, il granchio blu che da tempi non sospetti ha nobilitato in un gustoso sughetto, raggiungono la ribalta nazionale. (Di domenica 6 ottobre 2024) Quando lo spirito dei territori si sintetizza sulla pizza, nascono magie, come questo spaccato, affatto scontato, di una provincia vasta come quella di Foggia. Ogni tonda è il racconto di una storia, la ricerca e il recupero diantichi, di ricette dimenticate che Vincenzo D'Apote racchiude tra i bordi alti di pizze, padellini e pizze fritte. E anche grazie a lui, se il profumo intenso e il sapore delicato del crudo di Faeto, il Gargano aspro degli agrumi, il gusto salato e croccante della salicornia che cresce spontanea lungo la costa adriatica e sulle sponde dei laghi di Lesina e Varano, l’anguilla Presidio Slow Food, così come il cefalo di laguna, la bottarga e persino l’alieno, il granchio blu che da tempi non sospetti ha nobilitato in un gustoso sughetto, raggiungono la ribalta nazionale. (Gamberorosso)

