Juventus-Cagliari 1-1, Oppini polemico: “Così non VAR” (Di domenica 6 ottobre 2024) Nel “lunch match” della 7^ giornata di Serie A all’ “Allianz Stadium” di Torino si è giocata Juventus-Cagliari che si è conclusa sul punteggio di 1-1. A decidere il match sono stati due rigori, il primo nel primo tempo concesso alla Juventus e trasformato da Vlahovic al 15? e il secondo assegnato al Cagliari e L'articolo Juventus-Cagliari 1-1, Oppini polemico: “Così non VAR” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Francesco Oppini, frecciata all’Inter (FOTO): “Rivivi 20 incredibili scudetti in edicola con la” Oppini, bordata all’Inter: “Per arrivare alla terza stella dovete mangiarne di pastasciutta” Oppini punge l’Inter: “Siamo quelli dei 18 titoli in 10 anni. (Di domenica 6 ottobre 2024) Nel “lunch match” della 7^ giornata di Serie A all’ “Allianz Stadium” di Torino si è giocatache si è conclusa sul punteggio di 1-1. A decidere il match sono stati due rigori, il primo nel primo tempo concesso allae trasformato da Vlahovic al 15? e il secondo assegnato ale L'articolo1-1,: “non VAR” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Francesco, frecciata all’Inter (FOTO): “Rivivi 20 incredibili scudetti in edicola con la”, bordata all’Inter: “Per arrivare alla terza stella dovete mangiarne di pastasciutta”punge l’Inter: “Siamo quelli dei 18 titoli in 10 anni. (webmagazine24)

JUVENTUS – Motta parla a DAZN e in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Cagliari - Koopmeiners? L’ho sostituito a causa di un dolore; si stava lamentando. Non riuscendo a creare, loro hanno un po’ acquisito fiducia. Thiago Motta su Douglas Luiz “Douglas Luiz? Deve continuare a lavorare e dare il massimo. Lui è entrato bene in partita, ma avremmo dovuto chiudere il match e ... (Terzotemponapoli)

Juventus-Cagliari 1-1, pareggio amaro per i bianconeri: tutto di rigore - Termina 1-1 il match andato in scena all'Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Cagliari, un pareggio alquanto amaro per i bianconeri. (Pianetamilan)

Juventus-Cagliari 1-1, decidono i rigori di Vlahovic e Marin - Per il Cagliari, invece, è . Alla Juve non è riuscita l'ottava vittoria di fila all'Allianz Stadium di Torino contro gli isolani, nonché la terza consecutiva in stagione tra campionato e coppa. TORINO - E' finita in parità, 1-1, la sfida tra Juventus e Cagliari del settimo turno di Serie A ... (Ilgiornaleditalia)