Circa 300 persone hanno partecipato sul ponte del Mare a Pescara alla manifestazione tramite la quale è stata lanciata una richiesta di pace. Sul ponte simbolo della città, come riporta l'Ansa, si è snodata una catena umana con l'appello "Fermatevi! Giù le mani dalla Palestina e dal Libano"

Ilpescara - In centinaia alla catena umana sul ponte del Mare per dire no alla guerra in Palestina e Libano FOTO

