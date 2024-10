I segreti della quadreria. La scuola leonardesca e la galleria sconosciuta del Collegio Guastalla (Di domenica 6 ottobre 2024) "È un progetto unico che dà valore alla cultura italiana e all’operatività lombarda, la storia diventa viva, ci parla e diventa emozione". Paola Frassinetti, sottosegretario al ministero dell’Istruzione, ha sostenuto la nuova iniziativa della Fondazione Collegio della Guastalla con il Rotary Club: dopo il lungo lavoro di digitalizzazione dell’archivio storico della Fondazione, ecco ora il secondo passo che consiste nella valorizzazione della quadreria. Un altro tesoro della città di Monza, che pochi conoscono e che verrà riportato al suo antico splendore grazie alla collaborazione con la prestigiosa scuola di restauro di Botticino (Brescia). "Il Collegio della Guastalla è la scuola più antica d’Europa – ha dichiarato Antonio Viscomi, presidente della fondazione –, intuizione della contessa Ludovica Torelli di Guastalla. (Ilgiorno) (Di domenica 6 ottobre 2024) "È un progetto unico che dà valore alla cultura italiana e all’operatività lombarda, la storia diventa viva, ci parla e diventa emozione". Paola Frassinetti, sottosegretario al ministero dell’Istruzione, ha sostenuto la nuova iniziativaFondazionecon il Rotary Club: dopo il lungo lavoro di digitalizzazione dell’archivio storicoFondazione, ecco ora il secondo passo che consiste nella valorizzazione. Un altro tesorocittà di Monza, che pochi conoscono e che verrà riportato al suo antico splendore grazie alla collaborazione con la prestigiosadi restauro di Botticino (Brescia). "Ilè lapiù antica d’Europa – ha dichiarato Antonio Viscomi, presidentefondazione –, intuizionecontessa Ludovica Torelli di

Britannica svela i segreti della sua dispensa dopo 6 anni in Messico: "Sarà diventata ormai messicana?" - Il suo amore per il pan dulce, i chiles serranos e la cajeta è la prova che l'identità può anche essere costruita, o almeno arricchita, attraverso le piccole scelte quotidiane, come quelle fatte davanti agli scaffali di un supermercato. L'affetto di questa donna per i piatti messicani dimostra come ... (Eccellenzemeridionali)

Parigi 2024, l’uomo che vola: ecco i segreti dietro la foto dell’anno diventata virale - Il volo perfetto di Gabriel Medina – Cityrumors. Grazie alla foto perfetta ha trovato molto di più, l’immortalità. A prima vista tutti l’hanno scambiata per una foto “sistemata” con Photoshop, invece è stato lo stesso autore dello scatto, il fotografo francese dell’agenzia Afp Afp, Jerome ... (Cityrumors)