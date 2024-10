Giudizi sintetici alla scuola primaria, Nigris: “Un peccato vedere come venga sprecato il patrimonio costruito da molti docenti” (Di domenica 6 ottobre 2024) L'approvazione definitiva del disegno di legge sulla valutazione degli studenti riporta i Giudizi sintetici nella scuola primaria. La novità prevede che i Giudizi (ottimo, buono, discreto, sufficiente, insufficiente, gravemente insufficiente) siano accompagnati da una descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. L'articolo Giudizi sintetici alla scuola primaria, Nigris: “Un peccato vedere come venga sprecato il patrimonio costruito da molti docenti” . (Di domenica 6 ottobre 2024) L'approvazione definitiva del disegno di legge sulla valutazione degli studenti riporta inella. La novità prevede che i(ottimo, buono, discreto, sufficiente, insufficiente, gravemente insufficiente) siano accompagnati da una descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. L'articolo: “Unilda” . (Orizzontescuola)

Riforma del voto in condotta: quando sarà applicata? Per i giudizi sintetici alla scuola primaria tempi più brevi. Il punto - Approvata la Riforma del voto in condotta in via definitiva, adesso è tempo di pensare all'attuazione del provvedimento. Facciamo il punto della situazione. L'articolo Riforma del voto in condotta: quando sarà applicata? Per i giudizi sintetici alla scuola primaria tempi più brevi. Il punto ... (Orizzontescuola)

Giudizi sintetici alla scuola primaria, Corlazzoli boccia la riforma: “Un netto passo indietro. Un capriccio di pochi che non tiene conto delle esigenze della scuola” - . La decisione di reintrodurre i Giudizi sintetici, come "ottimo", "buono", "sufficiente", "insufficiente" e "gravemente insufficiente", è stata vista come un passo indietro per la scuola italiana. L'articolo Giudizi sintetici alla scuola primaria, Corlazzoli boccia la riforma: “Un netto passo ... (Orizzontescuola)

Scuola primaria, cambiano (di nuovo) i voti: addio “avanzato” e “base”, tornano “ottimo”, “buono” e i giudizi sintetici. 5 in condotta? Bocciati - La gente affezionata agli aggettivi ora sarà contenta ma un “insufficiente” al posto di “In via d’acquisizione” incide sul bambino e sulla famiglia perché ha un orientamento moralistico, è un’etichetta che va a costruire un’identità scolastica in maniera più efficace rispetto ad un livello”. ... (Ilfattoquotidiano)