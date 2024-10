Fiorentina-Milan Palladino non rinuncia a Kean Orari e dove vedere la gara

(Di domenica 6 ottobre 2024) Firenze, 6 ottobre 2024 – Archiviati gli impegni nelle rispettive coppe europee,sono pronte a rituffarsi nel campionato e ad affrontarsi nella sfida in programma questa sera alle 20.45 (match in diretta su DAZN), che chiuderà la settima giornata di Serie A, l’ultima prima della sosta delle nazionali. I viola arrivano alla partita galvanizzati dal successo per 2-0 in Conference League contro The New Saints ma cercano importanti conferme: “La squadra sta bene – ha spiegatoin e quando si vince c’è sempre entusiasmo. Negli allenamenti ho visto tanta partecipazione. Per lacontro ilsiamo pronti e fisicamente i ragazzi stanno tutti bene. Siamo carichi. Certamente dovremo fare di più rispetto a quanto fatto contro l’Empoli, servirà unaperfetta, perché ilha una grande rosa e ottime individualità. (Sport.quotidiano)