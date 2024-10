Ecco perché Barbara d’Urso ha querelato due volte Selvaggia Lucarelli (Di domenica 6 ottobre 2024) Quando Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli si sono incontrate a Ballando con le Stelle la giudice ha ironizzato sul fatto di aver ricevuto dalla conduttrice ben due querele. E la domanda che tutti si sono posti è stata: perché l’ha denunciata ben due volte? E ve lo dico io. Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli, il loro incontro: “Da quante querele non ci vediamo?” https://t.co/iydMMY6zNr #BallandoConLeStelle — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 5, 2024 Ecco perché Barbara d’Urso ha querelato due volte Selvaggia Lucarelli La prima denuncia che Barbara d’Urso ha fatto a Selvaggia Lucarelli risale al 2013. Alla conduttrice non era piaciuto un commento della giornalista che, ospite da Andrea Scanzi a Reputescion, l’aveva definita “un’arruffapopoli che cerca facili consensi con argomenti puramente demagogici“. Una frase che il giudice non ha ritenuto offensiva. (Di domenica 6 ottobre 2024) Quandosi sono incontrate a Ballando con le Stelle la giudice ha ironizzato sul fatto di aver ricevuto dalla conduttrice ben due querele. E la domanda che tutti si sono posti è stata:l’ha denunciata ben due? E ve lo dico io., il loro incontro: “Da quante querele non ci vediamo?” https://t.co/iydMMY6zNr #BallandoConLeStelle — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 5, 2024hadueLa prima denuncia cheha fatto arisale al 2013. Alla conduttrice non era piaciuto un commento della giornalista che, ospite da Andrea Scanzi a Reputescion, l’aveva definita “un’arruffapopoli che cerca facili consensi con argomenti puramente demagogici“. Una frase che il giudice non ha ritenuto offensiva. (Biccy)

