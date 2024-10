Eccellenza / 5° Giornata, il resto dei risultati e classifica (Di domenica 6 ottobre 2024) La Maceratese vince a Matelica e conferma in solitaria la testa della classifica. Ancora sconfitta l’Alma Fano VALLESINA, 6 ottobre 2024 – Con i successi di Chiesanuova (rileggi qui) Eccellenza / Puro Chiesanuova : Tolentino battuto 2-0 al “Della Vittoria” e Fabriano Cerreto (rileggi qui) pubblicati a parte ecco il resto della Giornata Eccellenza / Il Fabriano Cerreto continua la risalita, 2-1 contro l’Osimana ATLETICO MARINER – URBANIA 0-2 ATLETICO MARINER – Testa, Eulisi (19’ st Bonifazi), Fabi Cannella, Veccia, Aliffi, Sosi, Panza (13’ st Lalaj), Picciola (24’ st Ambanelli), Liberati, Napolano, Cialini. A disp. Amato, Mascaretti, Di Filippo, Lanzano, Sharif, Verdesi. All. Fusco URBANIA – Nannetti, Sema, Scarcella, Dal Compare, Sarlo (34’ st Franca), Paoli (1’ st Catani), Lani (38’ st Diene), Carnesecchi, Rivi, Zingaretti, Nunez (29’st Farias). A disp. (Di domenica 6 ottobre 2024) La Maceratese vince a Matelica e conferma in solitaria la testa della. Ancora sconfitta l’Alma Fano VALLESINA, 6 ottobre 2024 – Con i successi di Chiesanuova (rileggi qui)/ Puro Chiesanuova : Tolentino battuto 2-0 al “Della Vittoria” e Fabriano Cerreto (rileggi qui) pubblicati a parte ecco ildella/ Il Fabriano Cerreto continua la risalita, 2-1 contro l’Osimana ATLETICO MARINER – URBANIA 0-2 ATLETICO MARINER – Testa, Eulisi (19’ st Bonifazi), Fabi Cannella, Veccia, Aliffi, Sosi, Panza (13’ st Lalaj), Picciola (24’ st Ambanelli), Liberati, Napolano, Cialini. A disp. Amato, Mascaretti, Di Filippo, Lanzano, Sharif, Verdesi. All. Fusco URBANIA – Nannetti, Sema, Scarcella, Dal Compare, Sarlo (34’ st Franca), Paoli (1’ st Catani), Lani (38’ st Diene), Carnesecchi, Rivi, Zingaretti, Nunez (29’st Farias). A disp. (vallesina.tv)

vallesina.tv - Eccellenza 5 Giornata il resto dei risultati e classifica

