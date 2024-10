Droga e contanti nascosti in casa. Un 19enne finisce nei guai (Di domenica 6 ottobre 2024) Spacciatori, ubriachi al volante e truffatori nel mirino della Compagnia di Tolentino. La scorsa notte i carabinieri hanno perquisito un 29enne che, alla vista dei militari, aveva tentato di disfarsi di un involucro lanciandolo dal finestrino. Notato il gesto, i militari hanno recuperato la busta, che conteneva cocaina. Il 29enne è stato quindi sottoposto anche all’alcoltest, da cui è risultato un tasso superiore a 1 grammo/litro, il doppio del consentito. È stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza e segnalato alla prefettura come assuntore di stupefacenti. Per il giovane è scattato anche il ritiro della patente. Ieri invece i militari del Nucleo operativo e radiomobile e delle stazioni di Belforte e San Ginesio hanno eseguito una perquisizione in casa di un 19enne di Camporotondo. (Di domenica 6 ottobre 2024) Spacciatori, ubriachi al volante e truffatori nel mirino della Compagnia di Tolentino. La scorsa notte i carabinieri hanno perquisito un 29enne che, alla vista dei militari, aveva tentato di disfarsi di un involucro lanciandolo dal finestrino. Notato il gesto, i militari hanno recuperato la busta, che conteneva cocaina. Il 29enne è stato quindi sottoposto anche all’alcoltest, da cui è risultato un tasso superiore a 1 grammo/litro, il doppio del consentito. È stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza e segnalato alla prefettura come assuntore di stupefacenti. Per il giovane è scattato anche il ritiro della patente. Ieri invece i militari del Nucleo operativo e radiomobile e delle stazioni di Belforte e San Ginesio hanno eseguito una perquisizione indi undi Camporotondo. (Ilrestodelcarlino)

