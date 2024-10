Davide Piccinali scomparso a Milano il mistero del medico del San Raffaele | aiutateci a trovarlo

(Di domenica 6 ottobre 2024) Si cerca anche nella Bergamasca, 39ennespecializzando in cardiochirurgia all’ospedale Sandi, svanito nel nulla da giovedì scorso. Da venerdì mattina nessuno ha più notizie di. A dare l’allarme per primi sono stati i colleghi giovedì, poi la i familiari che vivono a Brescia che lo aspettavano per il weekend. “Stiamo ricevendo diverse segnalazioni da parte di persone che dicono di aver incontrato, ma al momento non ci sono novità” spiega Dario, il fratello di, che in queste ore sta tenendo i rapporti con i media dopo aver sporto denuncia alla Polizia a. Ilrisulta residente in via Citumno ae l’appartamento dove vive in affitto è perfettamente in ordine. “Nessun segno che possa far pensare a qualcosa di strano” assicurano i familiari. (Bergamonews.it)