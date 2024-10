Consulta: Parrini (Pd), 'colpo di mano destra senza precedenti, forzatura inconcepibile' (Di domenica 6 ottobre 2024) Roma, 6 set (Adnkronos) - "Inquietante il modo in cui la destra esplicita, oggi con il ministro Ciriani, la volontà, che non ha precedenti, di provare a consumare un colpo di mano sulla nomina di un giudice costituzionale. La Corte Costituzionale non è cosa della maggioranza. È un supremo istituto di garanzia, elemento fondamentale del sistema dei bilanciamenti costituzionali e quindi degli equilibri democratici nel loro insieme". Lo dice il senatore del Pd Dario Parrini. "Se c'è un organo contro cui è inconcepibile consumare forzature unilaterali, questo è proprio la Consulta. Garantirne l'indipendenza dalla maggioranza politica pro tempore è dovere e interesse comune. I giudici costituzionali di designazione parlamentare si scelgono insieme, non a colpi di maggioranza -aggiunge-. (Di domenica 6 ottobre 2024) Roma, 6 set (Adnkronos) - "Inquietante il modo in cui laesplicita, oggi con il ministro Ciriani, la volontà, che non ha, di provare a consumare undisulla nomina di un giudice costituzionale. La Corte Costituzionale non è cosa della maggioranza. È un supremo istituto di garanzia, elemento fondamentale del sistema dei bilanciamenti costituzionali e quindi degli equilibri democratici nel loro insieme". Lo dice il senatore del Pd Dario. "Se c'è un organo contro cui èconsumare forzature unilaterali, questo è proprio la. Garantirne l'indipendenza dalla maggioranza politica pro tempore è dovere e interesse comune. I giudici costituzionali di designazione parlamentare si scelgono insieme, non a colpi di maggioranza -aggiunge-. (Liberoquotidiano)

Liberoquotidiano - Consulta | Parrini Pd ' colpo di mano destra senza precedenti forzatura inconcepibile'

Auto si sfrena, investito a Olbia turista romano di 90 anni: l’uomo è morto sul colpo - Per l'uomo, in vacanza in Gallura da qualche giorno, non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Sull'incidente indagano i carabinieri.Continua a leggere . (Fanpage)

Musetti, che disastro! L'urlo disumano del cinese: il colpo che umilia l'azzurro | Guarda - I tennisti cinesi stanno diventando la bestia nera di Lorenzo Musetti. BU CAN DO The moment Bu Yunchaokete defeated Musetti to become the first Chinese player to reach the #ChinaOpen quarter-finals since 2012! pic. 18 del mondo, dopo aver perso per mano del 19enne Shang Juncheng in finale ... (Liberoquotidiano)

Ternana, colpo di scena: Guida passa la mano a Stefano D’Alessandro - Terni, 25 settembre 2024 – La Ternana passa di mano. Dopo un anno e mezzo Nicola Guida cede il club rossoverde a Stefano D'Alessandro. Nelle prossime ore la nuova proprietà darà corso agli adempimenti federali in sospeso e convocherà, nei prossimi giorni, una conferenza stampa di presentazione per ... (Sport.quotidiano)

Consulta: Parrini (Pd), 'colpo di mano destra senza precedenti, forzatura inconcepibile' - Roma, 6 set (Adnkronos) - "Inquietante il modo in cui la destra esplicita, oggi con il ministro Ciriani, la volontà, che non ha precedenti, di provare a consumare un colpo di mano sulla nomina di un g ...(lanuovasardegna)

La Juve fermata dal Cagliari sull'1-1: segna Vlahovic, pari di Marin su rigore a due minuti dalla fine - Finisce in parità, 1-1, la sfida tra Juventus e Cagliari del settimo turno di Serie A. Alla Juve non è riuscita l’ottava vittoria di fila all’Allianz Stadium di Torino contro gli isolani, nonché la te ...(gds)

Juventus-Cagliari 1-1, decidono i rigori di Vlahovic e Marin - TORINO (ITALPRESS) – E’ finita in parità, 1-1, la sfida tra Juventus e Cagliari del settimo turno di Serie A 2024/2025. Alla Juve non è riuscita l’ottava vittoria di fila all’Allianz Stadium di Torino ...(reggiotv)