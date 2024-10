Cina: traffico stabile mentre si avvicina la fine della settimana d’oro di vacanza (Di domenica 6 ottobre 2024) Pechino, 06 ott – (Xinhua) – Con l’avviCinarsi della fine della settimana di vacanza per la Festa nazionale in Cina, i livelli dei viaggi di ritorno hanno iniziato a crescere oggi, ma la situazione generale del traffico e’ rimasta stabile, secondo l’ufficio di gestione del traffico del ministero della Pubblica sicurezza. La vacanza per la Festa nazionale, nota anche come “settimana d’oro”, e’ solitamente una delle stagioni di punta nel calendario del turismo interno in Cina. Le autostrade del Paese hanno operato a pieno regime, soprattutto perche’ durante il periodo festivo il pedaggio e’ gratuito. I dati del ministero dei Trasporti mostrano che dall’1 al 4 ottobre il flusso dei passeggeri interregionali ha superato 1,1 miliardi a livello nazionale. (Di domenica 6 ottobre 2024) Pechino, 06 ott – (Xinhua) – Con l’avvirsidiper la Festa nazionale in, i livelli dei viaggi di ritorno hanno iniziato a crescere oggi, ma la situazione generale dele’ rimasta, secondo l’ufficio di gestione deldel ministeroPubblica sicurezza. Laper la Festa nazionale, nota anche come “”, e’ solitamente una delle stagioni di punta nel calendario del turismo interno in. Le autostrade del Paese hanno operato a pieno regime, soprattutto perche’ durante il periodo festivo il pedaggio e’ gratuito. I dati del ministero dei Trasporti mostrano che dall’1 al 4 ottobre il flusso dei passeggeri interregionali ha superato 1,1 miliardi a livello nazionale. (Romadailynews)

Romadailynews - Cina | traffico stabile mentre si avvicina la fine della settimana d’oro di vacanza

Boom traffico rifiuti da Italia-Cina - Dal 2010 al 2018 c’è stata un’esportazione impressionante di rifiuti verso la Cina e non per vie legali. Servizio di Caterina Dall’Olio The post Boom traffico rifiuti da Italia-Cina first appeared on TG2000. . (Tv2000)

Crollo di calcinacci in galleria: paura (e traffico bloccato) sulla Statale 36 - Momenti di grande tensione questa mattina, venerdì 13 settembre, quando intorno alle 8:30 è avvenuto il Crollo di calcinacci nella galleria di Luzzeno, lungo la Statale 36 all'altezza di Mandello del Lario, direzione sud. I detriti, caduti a causa di un dissesto statico, hanno fortunatamente... (Quicomo)

Crollano dei calcinacci in galleria sulla Statale 36: una persona ferita e traffico paralizzato all’ora di punta - Una persona risulta ferita, ma non ci sono ancora informazioni sulle sue condizioni: sul posto è intervenuto, in codice rosso, un’ambulanza del soccorso di Bellano. Dei calcinacci sono crollati sulla Statale 36 dal soffitto della galleria Lezzeno, tra Lierna e Mandello, sulla corsia in direzione ... (Ilgiorno)

Artic Shipping 2024. Tutti gli occhi puntati sulla rotta marittima settentrionale della Russia: NSR “Northern Sea Route”… (A. Martinengo) - Le temperature elevate e l’appetito dell’Asia per l’energia russa, come riporta Stefan Hedlund, assicurano il futuro delle spedizioni lungo la costa settentrionale dell’Eurasia. Ma l’Occidente potrebb ...(farodiroma)

Cina: ferrovie registreranno impennata viaggi di ritorno per la fine della vacanza - Pechino, 06 ott - (Xinhua) - L'operatore ferroviario cinese prevede un'impennata nei viaggi di ritorno oggi, con la conclusione della settimana di vacanza ...(romadailynews)

Cina: aziende internazionali si preparano alla settima China import expo - Shanghai, 06 ott - (Xinhua) - "Per noi, la CIIE e' un evento unico. Penso che sara' ricco di opportunita', e spero che rappresenti una fonte di crescita ...(romadailynews)