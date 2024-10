CIAO MASCHIO: RECORD DI ASCOLTI PER IL TALK SHOW CONDOTTO DA NUNZIA DE GIROLAMO (Di domenica 6 ottobre 2024) È, in termini percentuali, una delle puntate più vista di sempre di CIAO MASCHIO, il TALK SHOW CONDOTTO da NUNZIA De GIROLAMO. RECORD di ASCOLTI per NUNZIA De GIROLAMO e il suo CIAO MASCHIO. La puntata andata in onda ieri sera ha registrato il 19,3% di share. È, considerando le cinque edizioni del programma, una delle puntate, in termini percentuali, più viste di sempre. Nel salotto della De GIROLAMO sedevano Sal Da Vinci, Roberto Ciufoli e Gianluca Torre che hanno approfondito il tema della gelosia. Anche sui social la puntata ha riscosso molto successo, facendo risultare l’hastag #CIAOMASCHIO tra i più discussi della specifica fascia oraria. L'articolo CIAO MASCHIO: RECORD DI ASCOLTI PER IL TALK SHOW CONDOTTO DA NUNZIA DE GIROLAMO proviene da BUBINO. Leggi tutta la notizia su Bubinoblog (Di domenica 6 ottobre 2024) È, in termini percentuali, una delle puntate più vista di sempre di, ildaDediperDee il suo. La puntata andata in onda ieri sera ha registrato il 19,3% di share. È, considerando le cinque edizioni del programma, una delle puntate, in termini percentuali, più viste di sempre. Nel salotto della Desedevano Sal Da Vinci, Roberto Ciufoli e Gianluca Torre che hanno approfondito il tema della gelosia. Anche sui social la puntata ha riscosso molto successo, facendo risultare l’hastag #tra i più discussi della specifica fascia oraria. L'articoloDIPER ILDADEproviene da BUBINO.

Bubinoblog - CIAO MASCHIO: RECORD DI ASCOLTI PER IL TALK SHOW CONDOTTO DA NUNZIA DE GIROLAMO

CIAO MASCHIO: RECORD DI ASCOLTI PER IL TALK SHOW CONDOTTO DA NUNZIA DE GIROLAMO - È, considerando le cinque edizioni del programma, una delle puntate, in termini percentuali, più viste di sempre. È, in termini percentuali, una delle puntate più vista di sempre di Ciao Maschio, il talk show condotto da Nunzia De Girolamo. La puntata andata in onda ieri sera ha registrato il 19,3% ... (Leggi la notizia)

Ciao Maschio, colpaccio di Nunzia De Girolamo: ascolti record - La puntata andata in onda sabato 5 ottobre ha registrato il 19,3% di share. . Nel salotto della De Girolamo sedevano Sal Da Vinci, Roberto Ciufoli e Gianluca Torre che hanno approfondito il tema della gelosia. Anche sui social la puntata ha riscosso molto successo, facendo risultare l'hastag ... (Leggi la notizia)

Ciao Maschio, Nunzia De Girolamo in orbita: è record di ascolti - È record di ascolti per Nunzia De Girolamo e il suo Ciao Maschio. Nel salotto della De Girolamo ecco Sal Da Vinci, Roberto Ciufoli e Gianluca Torre che hanno approfondito il tema della gelosia. È, considerando le cinque edizioni del programma, una delle puntate, in termini percentuali, più ... (Leggi la notizia)