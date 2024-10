Castellammare di Stabia: aggressione con botte e gambizzazione, arrestate tre persone (Di domenica 6 ottobre 2024) Castellammare di Stabia. I tre indagati abrebbero prima preso a calci e pugni un giovane e poi gli hanno sparato attingendolo ad una gamba Gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, in esecuzione di un’ordinanza coercitiva applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della locale Procura della Repubblica, hanno arrestato tre persone, gravemente indiziate dei reati di lesioni personali gravi, detenzione e porto illegali di arma da fuoco. A darne notizia una comunicazione della Procura di Torre Annunziata. I reati risalgono agli inizi del mese di marzo del del 2024. (Di domenica 6 ottobre 2024)di. I tre indagati abrebbero prima preso a calci e pugni un giovane e poi gli hanno sparato attingendolo ad una gamba Gli agenti del Commissariato didi, in esecuzione di un’ordinanza coercitiva applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della locale Procura della Repubblica, hanno arrestato tre, gravemente indiziate dei reati di lesioni personali gravi, detenzione e porto illegali di arma da fuoco. A darne notizia una comunicazione della Procura di Torre Annunziata. I reati risalgono agli inizi del mese di marzo del del 2024. (Puntomagazine)

